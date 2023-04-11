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Канчельскис: «Переход Пиняева в «Зенит»? У нас все может произойти»

Канчельскис прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Пиняеву
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Переход Пиняева в «Зенит»? У нас все может произойти. Но, честно говоря, вопрос не ко мне, а к руководству «Зенита». Его из «Крыльев» можно было не отпускать, но отпустили в «Локо». Время покажет. Думаю, что сезон он доиграет в «Локомотиве», а там уже будет видно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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