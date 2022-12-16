Юрий Гаврилов считает, что Дзюба не сможет сейчас играть в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы нападающего Артема Дзюбы на возвращение в Россию.

«В футболе все возможно, но я не думаю, что он сможет играть сейчас в РПЛ. Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки. Если он хочет остаться в футболе, то, наверное, ему стоит заняться тренерской карьерой, искать себя тут. Здесь шансов будет побольше. Он может вернуться и в «Спартак», но потянет ли он уровень, будет ли так хорош, как раньше?» — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.