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Сегодня, 14:42

Колыванов: «Искренне рад возвращению Бердыева в российский футбол»

Мария Гусева
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на официальное назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Курбан Бекиевич — прекрасный специалист, который дважды становился чемпионом России с «Рубином», — цитирует Metaratings.ru Колыванова. — Очень опытный тренер, досконально изучающий соперника, может поставить игру. Можно только поздравить его с назначением. Искренне рад его возвращению в российский футбол. Сложно сказать, на каком месте будет «Сочи» по итогам сезона. Сейчас до старта чемпионата есть два месяца на подготовку. Задачи наверняка перед ним поставили. Но повторить рекорд, заняв как в том сезоне второе место, мне кажется, в этом году вряд ли удастся».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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