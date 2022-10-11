Кавазашвили оценил перспективы Семина, Юрана и Талалаева на посту главного тренера «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах Юрия Семина, Сергея Юрана и Андрея Талалаева на посту главного тренера «Локомотива».

«Юрий Семин, мне кажется, не пойдет в клуб. Потому что он обижен на них. Он несколько раз возвращался, поднимал команду, а потом они опять вынуждали его уходить. Если он захочет прийти, то только в должности главного тренера или президента. По-моему, с этим никто не согласится.

Сергей Юран, конечно, серьезный специалист. Он это доказывал во всех клубах, в которых работал. Под его руководством команда набирала обороты. Но проходит время, и у него начинаются терки с руководством. У него схожая ситуация, как с Семиным. Из «Химок» уже три раза уходил, никто не объяснил причину этого.

Остается Андрей Талалаев. Из трех этих кандидатов он самый свежий. Он серьезно отработал в «Ахмате». Под его руководством команда играла агрессивно и грамотно. Да, были некоторые провалы, ну а кто сегодня застрахован от поражений?

Я не готов называть конкретно кого-то одного из трех. Руководители сейчас должны искать спортивного директора и главного тренера», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.