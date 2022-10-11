Кавазашвили оценил перспективы Семина, Юрана и Талалаева на посту главного тренера «Локомотива»

Сегодня, 19:51
Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах Юрия Семина, Сергея Юрана и Андрея Талалаева на посту главного тренера «Локомотива».
«Юрий Семин, мне кажется, не пойдет в клуб. Потому что он обижен на них. Он несколько раз возвращался, поднимал команду, а потом они опять вынуждали его уходить. Если он захочет прийти, то только в должности главного тренера или президента. По-моему, с этим никто не согласится.
Сергей Юран, конечно, серьезный специалист. Он это доказывал во всех клубах, в которых работал. Под его руководством команда набирала обороты. Но проходит время, и у него начинаются терки с руководством. У него схожая ситуация, как с Семиным. Из «Химок» уже три раза уходил, никто не объяснил причину этого.
Остается Андрей Талалаев. Из трех этих кандидатов он самый свежий. Он серьезно отработал в «Ахмате». Под его руководством команда играла агрессивно и грамотно. Да, были некоторые провалы, ну а кто сегодня застрахован от поражений?
Я не готов называть конкретно кого-то одного из трех. Руководители сейчас должны искать спортивного директора и главного тренера», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.
По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев и Михаил Галактионов.
Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования