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Сегодня, 19:51

Кавазашвили оценил перспективы Семина, Юрана и Талалаева на посту главного тренера «Локомотива»

Руслан Минаев

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах Юрия Семина, Сергея Юрана и Андрея Талалаева на посту главного тренера «Локомотива».

«Юрий Семин, мне кажется, не пойдет в клуб. Потому что он обижен на них. Он несколько раз возвращался, поднимал команду, а потом они опять вынуждали его уходить. Если он захочет прийти, то только в должности главного тренера или президента. По-моему, с этим никто не согласится.

Сергей Юран, конечно, серьезный специалист. Он это доказывал во всех клубах, в которых работал. Под его руководством команда набирала обороты. Но проходит время, и у него начинаются терки с руководством. У него схожая ситуация, как с Семиным. Из «Химок» уже три раза уходил, никто не объяснил причину этого.

Остается Андрей Талалаев. Из трех этих кандидатов он самый свежий. Он серьезно отработал в «Ахмате». Под его руководством команда играла агрессивно и грамотно. Да, были некоторые провалы, ну а кто сегодня застрахован от поражений?

Я не готов называть конкретно кого-то одного из трех. Руководители сейчас должны искать спортивного директора и главного тренера», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-otsenil-kandidaturyi-semina-yurana-i-talalaeva-na-post-glavnogo-trenera-loko

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Андрей Талалаев
Анзор Кавазашвили
Сергей Юран
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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