Экс-защитник «Зенита» оценил игру ногами вратарей сине-бело-голубых

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин оценил игру вратарей сине-бело-голубых.

«Я не очень приветствую всю эту тактику разыгрывать мяч через вратаря, чтобы начать атаку. Такие розыгрыши редко приводят к началу атаки. Все равно мяч теряется где-то в середине. Понимаю, для чего все это: «вытащить» на себя соперника, освободить зоны для атаки. Но обходятся порой такие действия дорогой ценой. Причем ошибаются не только наши вратари — в других чемпионатах то же самое. Поэтому, считаю, не всегда это надо делать. Мастерство должно быть для такой игры — не только у вратаря, но и у защитников. У вратарей «Зенита» такого мастерства не вижу — ни у Миши Кержакова, ни у Адамова», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

31 марта петербуржцы в 22-м туре РПЛ сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В воротах играл Денис Адамов. Также в команде есть 2 голкипера: Михаил Кержаков и Александр Васютин.

В РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 41 очко в 21 матче.