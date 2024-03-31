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31 марта, 18:32

«Локомотив» — «Краснодар»: Сперцян и Миранчук выйдут в старте, Дзюба — вне заявки

Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы перед матчем 22-го тура РПЛ.

Как сообщал ранее «СЭ», форвард железнодорожников Артем Дзюба не попал в заявку клуба.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Глушенков, Сулейманов.

Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Сарвели, Раков, Хамулич.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кастаньо, Дэвид, Виктор Са.

Матч начнется в 19.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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