31 марта, 18:32
«Локомотив» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы перед матчем 22-го тура РПЛ.
Как сообщал ранее «СЭ», форвард железнодорожников Артем Дзюба не попал в заявку клуба.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Глушенков, Сулейманов.
Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Сарвели, Раков, Хамулич.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кастаньо, Дэвид, Виктор Са.
Матч начнется в 19.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.