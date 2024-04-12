Гладилин: «Спартаку» нужно приложить максимум усилий и самоотдачи для победы в матче с «Сочи»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи».

Игра состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Рафаэль Шафеев.

«Будет очень сложный матч. «Спартаку», чтобы взять очки, надо приложить максимум усилий и самоотдачи, играть в полную силу, без всяких поблажек, потому что «Сочи» выглядит довольно неплохо и сохраняет шансы зацепиться в РПЛ.

Для «Спартака» легкой прогулки не будет. У красно-белых нет поставленной игры, задач в чемпионате уже, наверное, тоже нет. Чисто престиж. А у «Сочи» мотивация огромная — сохранить место в РПЛ. У команды есть все для того, чтобы здесь выступать», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).