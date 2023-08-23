ЭСК: Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) приняла решение, что главный арбитр Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики» в матче 5-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Балтика» на 48-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, игрок обороняющейся команды «Балтика» Натан Гассама, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Урал» Алексеем Каштановым в собственной штрафной площади, совершил контакт стопой с коленом соперника, который комиссия квалифицирует как фол по неосторожности», — говорится в заявлении РФС.

Комиссия пришла к выводу, что у Казарцев были основания назначить пенальти в этом игровом эпизоде и поддержала его решение.