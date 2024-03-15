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15 марта, 00:30

Мележиков: «Абаскаль после подписания нового контракта даже мелкие проблемки стал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего?»

Мележиков рассказал, как строились его отношения в «Спартаке» с Абаскалем
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как строились его отношения в клубе с Гильермо Абаскалем.

— Почему зимой 2023-го вы противились желанию Пола Эшуорта поднять испанцу зарплату?

— Считал, преждевременно. К тому моменту Гильермо провел в «Спартаке» всего полсезона. Не срок для глобальных выводов. Плюс появление новых акционеров. Что они хотят от тренера, сработаются ли? Четкого понимания еще не было. Да и сам Абаскаль поначалу отмахивался от разговоров о новом контракте: «Не лезьте ко мне до конца чемпионата, хочу сосредоточиться на результате». А главное, зачем повышать зарплату в два раза?

— С 750 тысяч евро в год до полутора миллионов?

— Без точных цифр, но близко. Я предлагал существенно увеличить бонусы за попадание в призеры чемпионата России и победу в Кубке, зарплату же поднимать поэтапно, каждый год — процентов на тридцать. Стандартная практика в мировом футболе, так и Федун делал. В случае увольнения неустойка будет меньше. Если же все устраивает, есть результат, автоматически идет повышение.

— Вы озвучили свою позицию акционерам?

— Разумеется. Не прислушались. Мнение Эшуорта в тот момент им было ближе.

— С какой чертой испанского тренера вам было особенно тяжело примириться?

— Вот про военных говорят: «сапог». Но армия и правильным вещам учит. Например, субординации. Нельзя прыгать через голову руководителя! А Гильермо после подписания нового контракта даже мелкие проблемки предпочитал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего? Выслужиться, показать вовлеченность во все клубные процессы? Не знаю! Но, вероятно, ему так комфортнее. Хотя я всегда был рядом, помогал. Кстати, далеко не только в служебных вопросах, но и в массе семейных дел.

Впрочем, та же история происходила с Тедеско и Каттани, которые имели прямой доступ к Федуну. Вот Витория наверх не рвался. Когда приехал в Москву, Леонид Арнольдович сказал ему: «Если что, звони в любое время». Но Руй никогда этим не пользовался.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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