Евсеев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не знаю, как люди принимают решения — на усмотрение в какую сторону?»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о моменте с неназначенным пенальти в концовке матча с «Зенитом» (0:2) в 4-м туре РПЛ.

— Хотелось бы узнать вашу точку зрения по эпизоду, который вызвал столько споров. Эпизод с назначением или неназначением пенальти.

— Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос, — сказал Евсеев в интервью «Матч ТВ». — Вы мне его зачем задаете. Задайте игрокам этот вопрос, и они вам все скажут.

(О проблемах с переходом из обороны в атаку) Были проблемы с переходами. Мы не успевали. Впереди не цеплялись. Соперник доставлял нам в этих фазах проблемы...

А так что говорить об игре, если концовка все смазала. Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они это делают. На усмотрение.. в какую сторону усмотрение — в одну или другую? Я не знаю.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».