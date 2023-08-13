Сегодня, 20:12
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о моменте с неназначенным пенальти в концовке матча с «Зенитом» (0:2) в 4-м туре РПЛ.
— Хотелось бы узнать вашу точку зрения по эпизоду, который вызвал столько споров. Эпизод с назначением или неназначением пенальти.
— Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос, — сказал Евсеев в интервью «Матч ТВ». — Вы мне его зачем задаете. Задайте игрокам этот вопрос, и они вам все скажут.
(О проблемах с переходом из обороны в атаку) Были проблемы с переходами. Мы не успевали. Впереди не цеплялись. Соперник доставлял нам в этих фазах проблемы...
А так что говорить об игре, если концовка все смазала. Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они это делают. На усмотрение.. в какую сторону усмотрение — в одну или другую? Я не знаю.
После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.
20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».