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РПЛ

Сегодня, 20:03

Семак объяснил, почему против «Факела» выпустил двух центральных нападающих

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему выпустил двух центральных нападающих на матч 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Во-первых, у нас и Матео Кассьерра неплохо начал сезон, и Ваня Сергеев забивает. Поэтому у нас есть два нападающих, которые сейчас действуют результативно. Что касается фланговых игроков — с уходом Малкома и травмой Мостового в принципе у нас остался Густаво Мантуан, который может там сыграть, и Зелимхан Бакаев. Здесь небольшой выбор, поэтому сегодня, учитывая характер игры и зная, что соперник силен в стандартных положениях, единоборствах, достаточно высокорослая команда. Поэтому выбрали сегодня такой вариант.

— С 70-й минуты «Факел» активно прессинговал на половине поля «Зенита». Были готовы к такому повороту? Почему не очень хорошо получалось выходить из-под прессинга?

— Думаю, игроки у нас по ходу сезона добирают. Целая группа присоединилась немножко позже, поэтому и те замены, связанные с состоянием игроков, естественно, нам нужно улучшать определенные взаимодействия и приводить всех к общему знаменателю, учитывая, что на предсезонных сборах пол команды, которые вышли, у нас не готовились. Отчасти поэтому кого-то не хватает, кто-то выходит и не готов на 100% сейчас, поэтому такая ситуация у нас. Но ничего страшного. Наше дело выжимать максимум из той ситуации, в которой находимся, — сказал Семак после матча.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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