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Сегодня, 12:54

«Факел» — «Динамо»: Тюкавин и Карраскаль выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Факел» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 14.00 мск.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Доровских, Суслов, Яколиш, Мендель, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Максимов, Ивахнов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Фомин, Карраскаль, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Лесовой, Маричаль, Шагиахметов, Гагнидзе, Чупаев, Зайдензаль, Макаров.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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