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Сегодня, 18:23

«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Факел» — «Сочи» — 3:0.
Фото ФК «Сочи»
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«Факел» дома разгромил «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:0. Встреча прошла на арене «Центральный стадион профсоюзов».

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард воронежской команды Георгий Гонгадзе. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов сыграл рукой в своей штрафной.

На 73-й минуте защитник «Факела» Руслан Магаль удвоил преимущество. Через 6 минут нападающий Матвей Ивахнов сделал счет разгромным и забил свой дебютный гол в РПЛ.

На 81-й миунте нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

«Факел» выиграл второй матч в текущем сезоне РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 17 очками.

«Сочи» находится на 9-й строчке (28 очков). Команда Курбана Бердыева вторую встречу подряд проиграла с разгромным счетом. в 19-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Оренбургу» 0:4.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:0
Сочи
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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
4
56
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