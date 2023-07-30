Чалов — о матче с «Ахматом»: «Неоднозначный матч. Всегда с таким соперником играть сложно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о матче второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

В этой встрече 25-летний форвард оформил хет-трик, все три мяча были забиты с пенальти.

«Неоднозначная игра. В таких матчах нельзя так просто отдавать инициативу. После нашего удаления надо было перестроиться, во втором тайме поймали свою игру и одержали победу. Всегда с таким соперником играть сложно, они бы и вдевятером бились. Я знаю, что Шелия очень хорошо стоит на пенальти, удача на моей стороне была сегодня», — сказал Чалов в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.