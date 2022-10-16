Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд

Сегодня, 22:17
В матче 13-го тура ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.
В девяти встречах его команды — «Оренбург», «Сочи» и ЦСКА — потерпели только одно поражение (в самой первой игре) при шести победах и двух ничьих.
Матчи команд Владимира Федотова против «Спартака»
|
Дата
|
Город
|
Команда
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
28.07.2018
|
Москва
|
Оренбург
|
Массимо Каррера
|
0:1
|
26.05.2019
|
Оренбург
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:0
|
29.09.2019
|
Москва
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:1
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
09.08.2020
|
Москва
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
2:2
|
12.12.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
26.08.2021
|
Москва
|
Сочи
|
Руй Витория
|
2:1
|
13.12.2021
|
Сочи
|
Сочи
|
Руй Витория
|
3:0
|
16.10.2022
|
Москва
|
ЦСКА
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
Итого: 6=2-1, мячи 15-7.