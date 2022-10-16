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Сегодня, 22:17

Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче 13-го тура ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В девяти встречах его команды — «Оренбург», «Сочи» и ЦСКА — потерпели только одно поражение (в самой первой игре) при шести победах и двух ничьих.

Матчи команд Владимира Федотова против «Спартака»

Дата

Город

Команда

Тренер «Спартака»

Счет

28.07.2018

Москва

Оренбург

Массимо Каррера

0:1

26.05.2019

Оренбург

Оренбург

Олег Кононов

2:0

29.09.2019

Москва

Оренбург

Олег Кононов

2:1

11.07.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

09.08.2020

Москва

Сочи

Доменико Тедеско

2:2

12.12.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

26.08.2021

Москва

Сочи

Руй Витория

2:1

13.12.2021

Сочи

Сочи

Руй Витория

3:0

16.10.2022

Москва

ЦСКА

Гильермо Абаскаль

2:2

Итого: 6=2-1, мячи 15-7.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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