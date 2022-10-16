Федотов объяснил, почему ЦСКА неудачно провел второй тайм матча со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команда неудачно провела второй тайм матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар. «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл центральный защитник, нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента. Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме было преимущество.

Свои моменты нужно использовать. У нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло", — сказал Федотов.

Во втором тайме армейцы пропустили 2 гола за 5 минут: на 53-й минуте отличился Антон Зиньковский, а на 58-й забил Александр Соболев.