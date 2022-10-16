Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 22:57

Федотов объяснил, почему ЦСКА неудачно провел второй тайм матча со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команда неудачно провела второй тайм матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар. «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл центральный защитник, нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента. Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме было преимущество.
Свои моменты нужно использовать. У нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло", — сказал Федотов.

Во втором тайме армейцы пропустили 2 гола за 5 минут: на 53-й минуте отличился Антон Зиньковский, а на 58-й забил Александр Соболев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»
Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль
Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рыбус — о судействе в матче с ЦСКА: «Было несколько спорных моментов в одну и другу сторону»

Федотов — о поведении Абаскаля во время дерби: «Что-то рядом прыгало»