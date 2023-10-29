Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Краснодара» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«В серии ничьих нам не хватало победы, и сегодня она наконец пришла. Благодарю ребят за то, что показали достойный футбол с лидером чемпионата. Это касается каждого матча, где команда, несмотря ни на какие обстоятельства, проявляет характер и мастерство. Это дорогого стоит, и нельзя останавливаться на достигнутом.

Что сказал игрокам? Мы после каждого матча говорили, что если они будут продолжать играть с той же отдачей, характером и желанием побеждать, то победы придут, что они ни не заставят себя долго ждать», – цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Пари НН», а «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 5 ноября.