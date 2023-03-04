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Сегодня, 17:35

Федун не стал комментировать ситуацию с отказом Промесу в получении российского гражданства

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать ситуацию с отказом нападающему красно-белых Квинси Промесу в получении российского гражданства.

«Гражданство Промеса? Я — болельщик», — сказал Федун.

В субботу, 3 марта глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что 31-летнему Промесу отказали в направлении материалов в соответствующие органы, принимающие решение о предоставлении гражданства. Причина заключается в том, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, участником которых является Промес. При этом в московском клубе рассчитывают, что ситуация разрешится благополучно, и футболист сможет получить гражданство.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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