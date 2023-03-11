Федун — о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» судейство в матче красно-белых против «Факела» (3:2).

«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 15 очками за 19 матчей.