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Сегодня, 22:17

Источник: «Фламенго» предложил «Зениту» более 15 миллионов евро за Клаудиньо

Иван Торопцев
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Фламенго» провел переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб предложил за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро и дополнительные бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных хавбеком матчей и достижений команды.

Руководство «Зенита» отклонило предложение, потребовав больше денег за Клаудиньо. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с российской командой действует до конца июня 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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