Форвард «Торпедо» Жажа: «Я бы хотел играть в АПЛ»

Новичок «Торпедо» форвард Жажа прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Почему решился на такой переход в Россию из теплой Бразилии? Потому что поступило такое предложение, мне очень хочется помочь клубу избежать вылета в Первую лигу. Не пугал ли климат? Климат не пугает, но холодно.

«Личная задача? Я хочу совершенствовать себя, расти вместе с «Торпедо», чтобы со временем, возможно, перейти в более статусный европейский клуб. Я хотел бы хотел играть в Английской премьер-лиге», — приводит слова бразильца ТАСС.

«Торпедо» арендовало 21-летнего нападающего у «Атлетико Паранаэнсе» до конца текущего сезона. С момента перехода бразилец провел два матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.