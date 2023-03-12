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Сегодня, 12:40

Форвард «Торпедо» Жажа: «Я бы хотел играть в АПЛ»

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Новичок «Торпедо» форвард Жажа прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Почему решился на такой переход в Россию из теплой Бразилии? Потому что поступило такое предложение, мне очень хочется помочь клубу избежать вылета в Первую лигу. Не пугал ли климат? Климат не пугает, но холодно.

«Личная задача? Я хочу совершенствовать себя, расти вместе с «Торпедо», чтобы со временем, возможно, перейти в более статусный европейский клуб. Я хотел бы хотел играть в Английской премьер-лиге», — приводит слова бразильца ТАСС.

«Торпедо» арендовало 21-летнего нападающего у «Атлетико Паранаэнсе» до конца текущего сезона. С момента перехода бразилец провел два матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17244441
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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