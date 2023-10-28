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Сегодня, 22:31

Форвард «Зенита» Кассьерра: «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и вышел вперед, но мы смогли перевернуть игру»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ (2:1).

— Матч с «Ахматом» выдался очень непростым, почему, на ваш взгляд?

— Действительно, очень сложная игра. «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и тем более вышел вперед, что еще больше добавило непростых моментов, но мы смогли перевернуть игру. Дважды отличились в первом тайме. Во втором тайме создали ряд моментов, но к сожалению, не смогли увеличить преимущество, но самое главное, что три очка набрали.

— Несколько слов о втором тайме. Он показался еще более затяжным, чем первый. Так ли это?

— Весь матч был сложный. Соперник здорово играл в прессинг с первой минуты. Нам приходилось непросто. Мы понимали, чтобы немножко успокоить игру и успокоить себя, нужно забить еще. К сожалению, не получилось, поэтому в конце немножко пришлось пострадать. Но самое главное, что победа одержана. Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

— Обидно было попасть в штангу в конце второго тайма?

— Очень жаль. Вроде бы сделал все правильно, но к сожалению, бывает иногда, что мяч не заходит в ворота. Самое главное, что в итоге победили. Теперь все мысли о следующем матче.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 4 ноября команда Сергея Семака отправится в гости к «Балтике».

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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