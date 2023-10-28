Тимофеев назвал обидным поражение от «Зенита»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

— Здорово начали сегодня, забили первыми. Что пошло не так? Почему не удалось удержать преимущество?

— «Зенит» хорошо играет на быстрых атаках, мы провалились. Должно было нас больше оставаться в обороне. «Зенит» очень здорово провел первую голевую атаку. Затем у нас силенки может быть закончились и начались небольшие провалы. В целом сыграли неплохо. Обидно, что проиграли.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте с 12 очками.