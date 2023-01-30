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Каммоци: «Если болельщики любят команду, то должны идти на стадион с Fan ID или без него»

Камоцци высказался о позиции российский болельщиков в отношении Fan ID
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший помощник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что в Италии карта болельщика работает с 2008 года, а также высказался о позиции российский болельщиков в отношении Fan ID.

«В Италии паспорт болельщика работает уже с 2008 года. Если болельщики говорят, что любят свою команду, они должны идти на стадион, чтобы поддержать их. С FAN ID или без него болельщики должны быть со своей командой», — приводит слова Комоцци Metaratings.ru.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-esli-bolelshiki-lyubyat-komandu-i-khotyat-podderzhat-futbolistov-to-dolzhny-idti-na-stadion-s-fan-id-ili-bez-nego-223912/
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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