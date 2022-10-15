Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии

Сегодня, 17:32
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ резко высказался об игре некоторых одноклубников.
— Мои эмоции после игры? Давно не выигрывали в чемпионате. Тем более, это дерби. Надо было выигрывать кровь из носа, что у нас и получилось.
— Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?
— Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно... Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все. Во время матча я об этом не думал, думал об игре.
— Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.
— За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *****. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.
— Как много было тех, кому до *****?
— Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.
— Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?
— Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно. Такое бывало уже? Давайте оставим это.
«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.
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