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Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о будущем защитника Седрика Гогуа, который находится на просмотре в «Химках».
«Контракт с Гогуа еще не подписан. Вокруг него ходят много слухов, сплетен, каких-то непонятных моментов. Если его «Химки» не возьмут, то возьмут другие, не принципиально. Гогуа — топовый игрок, посмотрим», — цитирует Селюка Metaratings.ru.
Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования