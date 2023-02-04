Дмитрий Селюк — о будущем Гогуа: «Химки» не возьмут, возьмут другие. Он топовый игрок»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о будущем защитника Седрика Гогуа, который находится на просмотре в «Химках».

«Контракт с Гогуа еще не подписан. Вокруг него ходят много слухов, сплетен, каких-то непонятных моментов. Если его «Химки» не возьмут, то возьмут другие, не принципиально. Гогуа — топовый игрок, посмотрим», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.