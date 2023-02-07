0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:38

Селюк считает потенциальное подписание Дзюбы и Смольникова усилением для «Локомотива»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Конечно, это усиление для «Локомотива». Дзюба усилит любую команду, я это говорил и буду говорить. «Локомотив» поступил правильно в сегодняшней их ситуации, подписав лучшего бомбардира в истории РПЛ. Теперь он забьет еще больше. Дзюба забьет больше, чем Игнатьев.

Это супервариант для «железнодорожников», Дзюба — это как раз то, что надо сейчас. Когда Дзюба начнет забивать за «Локомотив», все другие клубы поймут, какие они дураки. За оставшиеся 13 матчей в РПЛ, Артем станет лидером команды.

У них много молодых игроков. Смольникова подписывают, скорее всего, чтобы в раздевалке был дядька. Он не такой актуальный как Дзюба, но в любом случае опытный игрок», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей
Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»
Тренер российских бойцов UFC предложил Дзюбе попробовать свои силы в UFC
Злой Дзюба в «Локо» — топ-разогрев рестарта РПЛ. Артем урвал лучший вариант с момента ухода из «Зенита»
Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»
Сафонов — о Смольникове в «Локомотиве»: «Это больше красивая история, нежели усиление состава»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»
Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей
Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»
Тренер российских бойцов UFC предложил Дзюбе попробовать свои силы в UFC
Злой Дзюба в «Локо» — топ-разогрев рестарта РПЛ. Артем урвал лучший вариант с момента ухода из «Зенита»
Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Барбоза: «Дзюба — очень хороший игрок. Он может помочь «Локомотиву»

Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»