Агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артемы Дзюбы в «Локомотив». Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Я не удивлен. Дзюба — хороший игрок, он может помочь «Локомотиву». Он прекрасно знает чемпионат России. Для него играть в России — это хорошо. «Локомотив» поступает осторожно, если подписывает Дзюбу не на долгий срок. Значит, Дзюба должен достигнуть определенной цели», — сказал Барбоза «СЭ».

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Юльянов рассказал «СЭ» о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым при условии успешного прохождения медицинского обследования.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.