Гаджи Гаджиев назвал причины поражения «Зенита» от «Ахмата»

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Экс-тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что поражение «Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2) сложилось из-за нескольких факторов.
«В таких ситуациях стоит говорить о комплексе причин, одной тут не бывает. Ведь недонастрой не означал, что команда сразу пропустит два мяча. Просто все удачно сложилось у «Ахмата», плюс отскоки сказались, ошибка Чистякова. Ведь этого всего могло бы не быть, если бы грозненцы были не готовы навязать свою игру. Посмотрите первый мяч, там ведь группа игроков «Ахмата» бежала вперед, а некоторые зенитовцы подотстали. Повторюсь, сказался комплекс факторов. Но ведь времени у команды Сергея Семака было достаточно, чтобы забить три мяча. Мы же знаем, что хозяева умеют переводить ситуацию в нужное русло. Такая ситуация встряхнет «Зенит», это боевая команда», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.
«Зенит» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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