Гаджиев высказался о борьбе за медали РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА

Российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что ему сложно предугадать итоговую расстановку в турнирной таблице РПЛ «Ростова», «Спартака» и ЦСКА.

«Это команды примерно одного уровня. Чтобы оценивать их шансы, нужно внимательно изучить календарь оставшихся матчей всех трех. От этого тоже очень много зависит. Важно и текущее состояние каждой из команд. Кто из них сможет сохранить уровень подготовки до конца сезона. В том, что они все сохранят высокую мотивацию, я не сомневаюсь. Все-таки они борются за медали, а не за места в середине. К тому же, в футболе иногда играет роль и стечение обстоятельств», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков). «Спартак» идет третьим (45 очков), ЦСКА — четвертым (44 очка).