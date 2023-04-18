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Сегодня, 16:34

Гаджиев высказался о борьбе за медали РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что ему сложно предугадать итоговую расстановку в турнирной таблице РПЛ «Ростова», «Спартака» и ЦСКА.

«Это команды примерно одного уровня. Чтобы оценивать их шансы, нужно внимательно изучить календарь оставшихся матчей всех трех. От этого тоже очень много зависит. Важно и текущее состояние каждой из команд. Кто из них сможет сохранить уровень подготовки до конца сезона. В том, что они все сохранят высокую мотивацию, я не сомневаюсь. Все-таки они борются за медали, а не за места в середине. К тому же, в футболе иногда играет роль и стечение обстоятельств», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков). «Спартак» идет третьим (45 очков), ЦСКА — четвертым (44 очка).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10807376-gadzhiev-vyskazalsya-o-borbe-za-medali-rpl-rostova-spartaka-i-cska.html
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