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Сегодня, 21:52

Галактионов назвал болезненным поражение «Локомотива» от «Оренбурга»: «Мы не имели права проигрывать дома»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение клуба от «Оренбурга» (0:2) в 8-ом туре РПЛ.

«Во-первых, надо поздравить соперника с победой. У нас, к сожалению, некоторые вещи сегодня не получались. В игре было очень много ненужных вертикальных передач, которые не доходили до адресата, тормозили игру, что было не совсем нужно. Надо было действовать более хладнокровно. Вообще, мы не имели права проигрывать дома, особенно если мы декларируем, что хотим чего-то добиваться. Поэтому такие поражения очень болезненны», — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Софья Грецкая.

Железнодорожники идут на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» занимает 11-ю строчку (8 очков).

В следующем туре «Локомотив» сыграет против «Зенита» на выезде, матч пройдет 24 сентября.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Михаил Галактионов
3
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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