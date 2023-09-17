Галактионов об адаптации Сулейманова: «Он умеет создавать конкуренцию»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру новичка команды Тимура Сулейманова.

Форвард вышел на замену на 78-й минуте игры 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и не отличился результативными действиями.

«Он на флажке. Российский игрок, который умеет создавать конкуренцию. У него свой набор качеств, которые могут приносить пользу команде. Тем более, он воспитанник «Локомотива», — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ» Софья Грецкая.

14 сентября «Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.