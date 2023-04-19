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Сегодня, 17:05

Гарре рассказал, что до перехода в «Крылья Советов» им интересовался «Краснодар»

Алина Савинова
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от чемпионата России.

«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ? это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

Также он рассказал об интересе к нему от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.

«Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — добавил футболист.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5073597-novichok-krylev-garre-do-perehoda-v-samaru-mnoj-silno-interesovalsya-krasnodar.html
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ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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