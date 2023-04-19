Гарре рассказал, что до перехода в «Крылья Советов» им интересовался «Краснодар»

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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от чемпионата России.
«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ? это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.
Также он рассказал об интересе к нему от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.
«Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — добавил футболист.
22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.