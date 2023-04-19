Гарре рассказал, что до перехода в «Крылья Советов» им интересовался «Краснодар»

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от чемпионата России.

«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ? это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

Также он рассказал об интересе к нему от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.

«Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — добавил футболист.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.