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Сегодня, 21:59

Гаврилов оценил нового маскота «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новом клубном маскоте красно-белых.

Сегодня, 11 марта, красно-белые представили нового маскота — коричневого дикого кабана.

«Не знаю, мне трудно сказать, как повлияет новый маскот на популярность «Спартака». А с ним вся его кабанья семья будет ходить у поля? Если это на игру повлияет с хорошей стороны, то пусть кабан ходит, ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Гаврилова «Газета.ру».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/11/19944163.shtml?updated
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