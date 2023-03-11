Гаврилов оценил нового маскота «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новом клубном маскоте красно-белых.

Сегодня, 11 марта, красно-белые представили нового маскота — коричневого дикого кабана.

«Не знаю, мне трудно сказать, как повлияет новый маскот на популярность «Спартака». А с ним вся его кабанья семья будет ходить у поля? Если это на игру повлияет с хорошей стороны, то пусть кабан ходит, ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Гаврилова «Газета.ру».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.