Гаврилов: «Все начали петь дифирамбы Дзюбе, но пока рано делать выводы о его роли в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень игры нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Его хвалят и он забивает, но пока рано делать выводы о его роли в «Локомотиве». Слишком мало матчей он пока сыграл за железнодорожников. Можно взять в пример тот гол, который он забил пяткой недавно в ворота «Пари НН». Все сразу начали петь дифирамбы Артему. Но ведь там защита и вратарь сыграли крайне слабо да и выбора у Дзюбы не было, кроме как ударить именно так. Также стоит отметить, что Артем довольно редко забивает такие голы, это, скорее, случайный мяч. Поэтому восторгаться Дзюбой пока рано, такой уровень нужно показывать стабильно», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В четырех матчах РПЛ он сумел забить 6 голов.

Сегодня, 9 апреля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.