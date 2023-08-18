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Сегодня, 12:25

Газинский продолжает тренироваться индивидуально на базе «Урала»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Юрия Газинского.

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура чемпионата России-2022/23 против ЦСКА (1:2), который состоялся 19 апреля 2023 года. 24 апреля футболист перенес операцию на плечевом суставе.

«Юрий Газинский продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе на базе клуба в Екатеринбурге», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Урал» после четырех туров чемпионата России-2023/24 занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Балтики» в субботу, 19 августа.

Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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