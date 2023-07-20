Газзаев: «Ярошику в «Оренбурге» надо меньше говорить, а больше делать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» критически высказался о приглашении Иржи Ярошика на пост тренера «Оренбурга».

— Летом «Оренбург» возглавил Ярошик, который играл у вас в ЦСКА.

— Возглавил, еще не начал работать — и уже столько интервью дал... Странно это. Считаю, ему нужно с головой окунуться в работу. Меньше говорить, а больше делать. Думаю, что «Оренбургу» будет очень тяжело в новом сезоне.

— Почему вы так считаете?

— Я, честно говоря, не понял этого назначения. Почему выбор пал именно на Ярошика? Когда Личку зовут в «Динамо» — в этом ходе просматривается логика. Чешский специалист вывел «Оренбург» в РПЛ, занял седьмое место, поставил интересный футбол. Он двигается поступательно, показывая определенные результаты. А где до «Оренбурга» работал Ярошик? Чего он добивался в Чехии и Словении? Справится ли он с новым вызовом? Не знаю... Не уверен. Опыта у него все-таки маловато. Поэтому у меня и возникают некоторые сомнения. Ярошик говорит, что в Европе тренируют по-другому, там, мол, другие методы. Послушайте, везде все сводится к конечному результату и достижениям высокого уровня! С интересом понаблюдаю за его работой в РПЛ с его европейскими методами.