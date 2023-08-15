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Сегодня, 09:15

Газзаев: «Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» обозначил игровые проблемы «Спартака».

— «Спартак» очень ярко начал прошлый сезон, сильно отыграл осенью. Многие его уже тогда короновали, а в итоге красно-белые завоевали только бронзу. На старте нового чемпионата меня, признаюсь, вновь удивляли восторженные реплики в адрес подопечных Абаскаля. Бесспорно, команда мощно выглядит впереди. Довольно быстро адаптировался Бонгонда, который забивает в каждом матче. Он играет на своих сильных качествах: скорость, резкость, левая нога.

Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам — Денисову и Рябчуку — нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?

Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.

«Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией.

Если разбирать третий гол «Урала», то, на мой взгляд, в большей степени виноват голкипер Свинов. Он крикнул Литвинову, что будет играть этот мяч, но остался в полупозиции. В итоге Бикфалви воспользовался этой неразберихой.

Медина на месте центрального полузащитника меня не убедил. Видимо, нужно время, чтобы он интегрировался в игровой рисунок Абаскаля. Правда, признаюсь, парагваец меня не впечатлял и в ЦСКА. Не считаю его системообразующим исполнителем. Медина не сделает разницу. Вот с Бонгондой «Спартак», конечно, угадал. За счет своих индивидуальных действий он ставит оборону соперников в тупик.

«Урал» мне очень понравился. Организованный футбол в исполнении команды Гончаренко. Футболисты четко знают свой маневр на поле, стараются выполнять план на игру. У «Урала» есть характер и амбиции. Казалось, что после гола Соболева команда может надломиться. А она продолжила лезть вперед, сравняла счет и даже вырвала победу. Это говорит о психологической устойчивости, об уверенности в своих силах. Сейчас «Урал» на втором месте. И это не случайно. «Урал» играет в современный, организованный футбол, эффективно прессингует, обладает добротными исполнителями.

Арсен Захарян. «Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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