Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:12

Гендир «Пахтакора» заявил, что не хочет отпускать Файзуллаева в ЦСКА до конца сезона

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что ЦСКА согласовал трансфер нападающего Аббосбека Файзуллаева.

«Мы получили письмо от ЦСКА. Мы просим Аббосбека доиграть чемпионат до конца сезона. Сам футболист хочет играть в ЦСКА. У нас будет еще одна встреча с ним скоро. Если он решит уйти, то они с агентом должны выкупить свой трансфер за 500 тысяч долларов», — сказал Адисман «СЭ».

Аббосбек Файзуллаев был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет. Контракт игрока с «Пахтакором» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Пахтакор
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Локомотив» объявил о переходе Раконьяца в сербский ТСЦ на правах аренды
Спортивный менеджер Тильман: «Во Франции Сазонову будет проще заиграть, потому что чемпионат более силовой»
Агент Тюкавина — об интересе ЦСКА: «Встречаться — не значит жениться»
Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги
Малком подписал контракт с «Аль-Хилялем» до 2027 года
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой в «Динамо»