Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на информацию об интересе «Галатасарая» к Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о предметном интересе к форварду армейцев Федору Чалову со стороны «Галатасарая».

По данным издания Fanatic, руководство клуба из Стамбула связалось с агентом игрока, и нападающий москвичей дал согласие на переход. Следующим этапом будут переговоры с клубом.

— Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было, — сказал «СЭ» Бабаев.

В сезоне-2022/23 25-летний российский футболист провел 41 матч за красно-синих, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оцениваеть стоимость нападающего в 12 миллионов евро.