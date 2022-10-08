Почему «Факел» так часто забивает с угловых? Мнение Асхабадзе

Асхабадзе после матча с «Зенитом» объяснил, почему «Факел» часто забивает с угловых

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после матча с «Зенитом» (1:1) объяснил «СЭ», почему команда так часто забивает с угловых.

— Команда опять забила с углового. Футбольная общественность в недоумении: как вы это делаете?

— А какое тут недоумение? Слава богу, команда и тренерский штаб во главе с Пятибратовым отрабатывают «стандарты». И это дает свои плоды. Ведь, по статистике, в мировом футболе 50 или чуть более процентов мячей забиваются именно со «стандартов». Учитывая наши возможности (подбор игроков и так далее), мы делаем определенную ставку и на угловые. Это не значит, что «Факел» рассчитывает только на эти моменты, но уделяем им самое пристальное внимание. Это говорит о качественной работе тренерского штаба.

— На Cергея Божина было больно смотреть. Он с ссадиной на лице бился до последних секунд. Именно его Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча. Согласны с таким выбором?

— Лично я считаю, что сегодня все наши игроки были лучшими на поле. Мы предстали командой. Ведь по большому счету сегодня многомиллиардный бюджет играл против самого бедного клуба премьер-лиги.