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8 октября, 23:35

«Факел» готов биться с каждым!» Асхабадзе — о матче с «Зенитом»

Асхабадзе высказался о ничьей с «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1).

— Это ничья сродни победе?

— Это ничья сродни ничьей.

— Результат закономерен?

— Результат отражает характер и сущность футбольного клуба «Факел». Всех болельщиков региона. Наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей каждого из клубов. А они разнятся в десятки и даже сотни раз.

— Ключевой момент этого матча?

— Ключевой момент — это футбольный клуб «Факел».

Вильмар Барриос и&nbsp;Родригао. «Мы не жалуемся на поле, календарь, судей. А просто отвечаем за свои слова». Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом»
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