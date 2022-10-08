Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1).

— Это ничья сродни победе?

— Это ничья сродни ничьей.

— Результат закономерен?

— Результат отражает характер и сущность футбольного клуба «Факел». Всех болельщиков региона. Наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей каждого из клубов. А они разнятся в десятки и даже сотни раз.

— Ключевой момент этого матча?

— Ключевой момент — это футбольный клуб «Факел».