8 октября, 23:35
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1).
— Это ничья сродни победе?
— Это ничья сродни ничьей.
— Результат закономерен?
— Результат отражает характер и сущность футбольного клуба «Факел». Всех болельщиков региона. Наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей каждого из клубов. А они разнятся в десятки и даже сотни раз.
— Ключевой момент этого матча?
— Ключевой момент — это футбольный клуб «Факел».