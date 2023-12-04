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РПЛ

Сегодня, 09:50

Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Был очень полезен, отдал пас, выигрывал борьбу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче против «Зенита» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

35-летний форвард провел на поле весь матч и сделал голевую передачу.

«Третий гол Тикнизян забил после передачи Дзюбы. Вообще Артем был очень полезен. Молодец. И голевой пас записал в свой актив, и выигрывал борьбу. В одном эпизоде отдал передачу пяткой тому же Глушенкову», — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).

Артем Дзюба. «Дзюба был полезен. «Зенит» не понял, как справиться с Глушенковым». Орлов о победе «Локо», лидерстве «Краснодара» и словах Карпина про дебила

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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