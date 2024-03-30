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30 марта, 18:15

Орлов: «Зенит» не наиграл на победу в Самаре. Не чемпионский футбол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

— Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте. Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал — Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.

Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики! — сказал «СЭ» Орлов.

 
Денис Адамов. «Адамов — первоклассник, как можно выносить мяч по центру?! Ахметов вышел играть в мини-футбол». Орлов пожурил «Зенит»

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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