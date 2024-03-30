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30 марта, 18:30

Орлов: «Вратарь Адамов не понимает, за какую команду он играет?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал грубую ошибку вратаря «Зенита» Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

— Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник тем не менее играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что — на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.
А ведь «Зенит» мог тут же пропустить и второй гол. Как небрежно сыграл Дуглас Сантос, которого обокрал Салтыков! Нельзя начинать матчи такими расслабленными! Может, они думают: все равно дожмем?

Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает? — сказал «СЭ» Орлов.

Денис Адамов. «Адамов — первоклассник, как можно выносить мяч по центру?! Ахметов вышел играть в мини-футбол». Орлов пожурил «Зенит»

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Адамов сыграл за «Зенит» 7 матчей, пропустил 4 гола и 3 встречи провел «на ноль».

Денис Адамов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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