30 марта, 18:30
«Сочи» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фишт».
Счет в игре открыл защитник сочинцев Дмитрий Чистяков, который забил в свои ворота. Затем Антон Заболотный удвоил преимущество ЦСКА. Во втором тайме форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один мяч, а затем Мартин Крамарич сравнял.
16-я минута: Дмитрий Чистяков (автогол) — 0:1.
46-я минута: Антон Заболотный — 0:2.
50-я минута: Сауль Гуарирапа — 1:2.
73-я минута: Мартин Крамарич — 2:2.