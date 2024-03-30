«Сочи» — ЦСКА: видео голов матча

«Сочи» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Счет в игре открыл защитник сочинцев Дмитрий Чистяков, который забил в свои ворота. Затем Антон Заболотный удвоил преимущество ЦСКА. Во втором тайме форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один мяч, а затем Мартин Крамарич сравнял.

16-я минута: Дмитрий Чистяков (автогол) — 0:1.

46-я минута: Антон Заболотный — 0:2.

50-я минута: Сауль Гуарирапа — 1:2.

73-я минута: Мартин Крамарич — 2:2.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.