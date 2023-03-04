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Сегодня, 16:29

Абаскаль: «Жаль, что не удалось выиграть. Нам есть, над чем работать»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результатах матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

— Жаль, что не удалось выиграть. Мы допустили две ошибки: пенальти и контратака. Нам есть, над чем работать. Ребята контролировали игру, но не хватало точности в завершении. Возможно, мы заслуживали победы больше, чем соперники. Нужно думать о будущем, готовиться, впереди еще более сложные матчи. Футбол, как и жизнь, дает и забирвает. Мы должны идти нашим путем: работать, работать и работать. Нам нужно много трудиться.

— Второй гол «Спартак» пропустил после выхода Тавареша вместо Хлусевича. Чем была обусловлена эта замена?

— Не так важно, откуда шла передача, игрок в центре был абсолютно один. Замена обусловлена ходом игры: мы имели владние в высокой позиции, и там нам не хватало какого-то обостряющего действия, не получалось заходить в «золотую» зону в штрафной.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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