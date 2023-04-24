Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:43

Абаскаль: «Классен хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о шансах защитника Леона Классена на место в основном составе.

— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?

— Классен хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Сегодня он появился в старте впервые за долгое время. Ему было непросто. Уверен, ему нужны минуты на поле. Уверен, когда он их будет получать, он сможет прогрессировать. Когда в матче многое решает физика, Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом. Он может испытывать трудности в такие моменты.

22-летний защитник выступает за «Спартак» с января 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за красно-белых 17 матчей во всех турнирах, проведя на поле 684 минуты.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леон Классен
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Джикия объяснил свою реакцию на вопрос о деградации «Спартака»
Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше и целостнее"
Камоцци назвал Промеса главной атакующей мощью «Спартака»
«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче
Маслов — о травме Боржеса: «Хорошо, что Джикия быстро сориентировался и начал оказывать помощь»
Сафонов высказался о травме Кади
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль ответил на претензии «Краснодара» о судействе

В «Спартаке» поддержали возвращение пива на стадионы