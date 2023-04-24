Абаскаль: «Классен хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о шансах защитника Леона Классена на место в основном составе.

— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?

— Классен хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Сегодня он появился в старте впервые за долгое время. Ему было непросто. Уверен, ему нужны минуты на поле. Уверен, когда он их будет получать, он сможет прогрессировать. Когда в матче многое решает физика, Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом. Он может испытывать трудности в такие моменты.

22-летний защитник выступает за «Спартак» с января 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за красно-белых 17 матчей во всех турнирах, проведя на поле 684 минуты.