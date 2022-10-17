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Сегодня, 13:27

Гладилин обвинил Зобнина в пропущенном голе от ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал полузащитника московской команды Романа Зобнина и обвинил его в пропущенном мяче от ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Нельзя выключаться из игры и придумывать себе fair play. Игра идет до свистка, была борьба в центре поля, он отпустил игрока, который отдал голевую передачу. Все началось с Зобнина, с его решения! Что у него в голове было? Он что, судья? Fair play какой-то придумал! Играть до свистка надо, это грубая ошибка и это правильные претензии, оправдываться здесь не надо!» — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10358168-gladilin-obvinil-zobnina-v-propuschennom-gole-ot-cska.html
Роман Зобнин
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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