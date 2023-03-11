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Сегодня, 14:02

Гладилин — о «Спартаке»: «Нечего из-за ошибок Мешкова строить трагедию: надо продолжать дальше бороться с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о борьбе красно-белых с «Зенитом» за победу в чемпионате России.

«Спартак» не опустит руки из-за ошибок, допущенных Мешковым в матче с «Уралом». Команда Абаскаля идет на втором месте, так бы они и шли — даже в случае победы в прошлом туре. Отрыв был бы не восемь очков, a шесть. Нечего из-за ошибок Мешкова строить трагедию: надо продолжать играть дальше и бороться с «Зенитом». Если «Спартак» хотел выиграть чемпионат, то надо было побеждать во всех матчах, потому что «Зенит» проигрывает очень мало. Если петербургский клуб проиграет один матч до конца чемпионата, то это точно будет событие. Для победы в РПЛ «Спартаку» нужно иметь поставленную игру, но пока ее нет. Для них второе место — это хороший результат. Надо еще побороться за Кубок России", — приводит «Чемпионат» слова Гладилина.

«Спартак», набрав 37 очков, расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 11 марта, московский клуб сыграет с «Факелом» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5027735-gladilin-spartaku-nado-borotsya-s-zenitom-a-ne-stroit-tragediyu-iz-za-oshibok-meshkova.html
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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